Гозмана уличили в несоблюдении самоизоляции после возвращения из Австрии

Блогер Илиас Меркури заявил, что российский политик Леонид Гозман, вернувшись из Австрии 2 марта, не предпринял мер для самоизоляции, и начал посещать мероприятия с большим количеством людей.

Двенадцатый выпуск проекта Меркури «Кто гуляет в карантине» в YouTube оказался посвящен Леониду Гозману, имевшему отношение к либеральным политическим проектам и соратнику Анатолия Чубайса.

Меркури в ролике утверждает, что 2 марта Гозман был в Австрии и встречался с депутатом Европарламента. 3 марта Гозман вернулся в Москву и уже 4 марта выступал в студии радиостанции «Комсомольская правда». 11 марта Гозман участвовал в серии одиночных пикетов и мог контактировать с большим числом собравшихся участников и журналистов.

«Если Гозман привез вирус в Россию, все они могли заразиться. А это десятки человек. 12 марта он находился в студии «Радио Свобода», и их тоже мог заразить», – отметил Меркури.

Блогер отметил, что 15 марта Гозман вышел на пикет у администрации президента, по оценкам политика, участие в пикете приняли 200 человек.

Ранее Меркури уличил управляющего партнера онлайн-школы английского языка Skyeng Александра Ларьяновского в несоблюдении карантина после возвращения из Черногории.