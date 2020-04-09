Малышева показала способы провериться на устойчивость к коронавирусу

Врач и телеведущая Елена Малышева рассказала о трех домашних тестах, которые позволят определить способность легких человека «пережить» коронавирус.

Первым способом медик предлагает обхватить шею руками. «Если вы не обхватили шею, если пальцы не сошлись, значит у вас есть ожирение, и не просто ожирение, а храп и остановка дыхания во сне», – написала она в своем Instagram. По словам Малышевой, люди с такими симптомами относятся к группе риска.

Для второго теста телеведущая предлагает взять воздушный шарик и надуть его одним выдохом. Если диаметр получившегося шарика составляет меньше 15 сантиметров, то у человека, предположительно, имеются какие-то заболевания легких, пояснила Малышева.

Последний из тестов заключается в том, что необходимо сложить вместе согнутые указательные пальцы рук. Если пальцы расходятся, то человек, вероятно, имеет хронические заболевания легких, утверждает она. «Это может быть хроническая обструктивная болезнь легких, это могут быть саркоидозы – болезней очень много», – заявила врач.

Малышева призвала людей из группы риска строго соблюдать режим самоизоляции.

При этом подписчики телеведущей поставили под сомнение эффективность подобных тестов. Многие указали, что успешно проходят их, однако давно страдают от перечисленных Малышевой заболеваний. «Все получилось - шея, ромбик, шарик. Бронхоэктазы уже 13 лет», – пишет одна из пользователей.

Газета ВЗГЛЯД ранее писала о том, как провериться на коронавирус из дома.

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