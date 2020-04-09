В Московском регионе ожидается небольшая облачность без осадков, сообщают синоптики.

Днем в столице температура воздуха составит от 14 до 16 градусов тепла, осадков не ожидается, прогнозируется небольшая облачность. В ночь на 10 апреля температура опустится до 4–6 градусов, передает ТАСС.

Юго-западный ветер не превысит 11 м/с. На ночь прогнозируются ветры западного и северо-западного направлений со скоростью 6–11 м/с. Атмосферное давление составит около 747 мм ртутного столба.

В Подмосковье синоптики прогнозируют от 11 до 16 градусов тепла, ночью возможно похолодание от 2 до 7 градусов.