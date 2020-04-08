KFC временно трудоустроит сотрудников в Metro, «Глобус» и Ozon

Сеть ресторанов быстрого питания KFC в период ограничения работы на фоне распространения коронавируса временно трудоустроит своих сотрудников в Metro, «Глобус», Ozon и производственные комплексы компании «Юнилевер», сообщили в компании.

«В период ограничения работы предприятий общественного питания KFC проработал дополнительные меры поддержки своих сотрудников и сохранения их стабильного дохода на время пандемии. Так, партнерами KFC по программе временного трудоустройства сотрудников ресторанов стали сети розничной торговли Metro, «Глобус», Ozon, производственные комплексы компании «Юнилевер» и другие. KFC продолжает прорабатывать возможности подобных партнерских проектов и с другими предприятиями», – рассказали в KFC, передает РИА «Новости».

В торговых сетях сотрудники KFC смогут выйти на вакансии универсального сотрудника торгового зала, продавца-логиста, продавца-кассира. Кроме того, в онлайн-сервисах требуются сборщики заказов, на производстве открыты вакансии операторов-фасовщиков.

«Временное трудоустройство будет производиться в строгом соответствии с Трудовым кодексом России», – подчеркнули в компании.

Как отметила генеральный директор KFC в России Раиса Полякова, проводится тщательная работа, чтобы безболезненно адаптировать бизнес к текущим условиям, сохранив при этом возможности для его успешного функционирования в будущем.

«Сегодня в российских ресторанах KFC работают более 30 тысяч сотрудников, все они – основа компании, ее главная ценность и наша большая ответственность. Поэтому наш главный приоритет сегодня – обеспечить их максимальной поддержкой, сохранив рабочие места и стабильный заработок», – отметила гендиректор.

Как утверждают в компании, для обеспечения максимальной безопасности клиентов и сотрудников ресторанов с самого начала эпидемии KFC усилил санитарно-гигиенические меры, включая частую дезинфекцию всех поверхностей, ежедневную проверку состояния здоровья сотрудников, в частности, измерение температуры до выхода на смену.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин призвал компании переводить сотрудников на удаленную работу, а если такой возможности нет, то обеспечить их необходимыми мерами защиты.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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