Воздух в Москве стал чище из-за самоизоляции

Из-за снижения интенсивности движения автотранспорта и режима самоизоляции в Москве концентрация загрязняющих веществ в воздухе сократилась на 30-70% по сравнению с рабочими днями, сообщает Мосэкомониторинг.

В ведомстве сообщили, что «на жилых территориях средние концентрации по сравнению с обычными рабочими днями весны 2019 года снизились на 30-70%», а в «часы пик» рост загрязнения «практически не прослеживается», передает РИА «Новости».

Отмечается, что эти данные – результат анализа показателей за прошлую неделю – с 30 марта по 2 апреля.

Также Мосэкомониторинг сообщил о снижении уровня загрязнения атмосферного воздуха с начала прошлой недели в столице. Это связано с изменением погодных условий и со снижением объема выбросов, поступающих в атмосферу.

По информации департамента транспорта города Москвы, снижение интенсивности движения личного автотранспорта на 3 апреля составило около 62%. Это тоже отразилось на снижении уровня загрязнения воздуха.

Мониторинг производился вблизи автотрасс, на жилых территориях и территориях, подверженных влиянию смешанных источников загрязнения.

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