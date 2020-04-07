Россиянам дали разъяснения по фактам нарушения трудовых прав на фоне пандемии

Правовой департамент Конфедерации труда России (КТР) и Центр социально-трудовых прав (ЦСТП) опубликовали подборку наиболее актуальных и распространенных вопросов граждан и ответов на них по фактам нарушений трудовых прав и с разъяснениями особенностей трудового законодательства в условиях пандемии коронавируса.

Обращения были получены в рамках работы «горячей линии», организованной президентским Советом по правам человека (СПЧ), говорится в сообщении на сайте КТР.

Первый вопрос касался организации труда пенсионеров: «Здравствуйте, моя мама пенсионерка, отец предпенсионного возраста, работают в пекарне. В этой организации 85% работают пенсионеры. Работодатель обязал их работать, несмотря на указ президента. Правомерны ли его действия?».

«В соответствии с пп. «в» п. 2 Указа президента РФ от 25 марта 2020 года «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» организации, обеспечивающие население продуктами питания продолжает работать. Таким образом, пекарня, как организация напрямую задействованная в обеспечении населения продуктами питания, под действие Указа не подпадает. Вместе с тем, во многих субъектах России, для граждан в возрасте от 65 лет и старше, предусмотрен особый порядок самоизоляции. Они могут обратиться по соответствующим телефона горячей линии за получением больничного листа», – ответили эксперты.

«Я работала руководителем кружков раннего развития при библиотеках. Сейчас все кружки закрыты. Осталась без работы. Могу ли я получить выплату по безработице? Куда мне обратиться?», – гласит следующий вопрос.

В правовом департаменте пояснили, что «если кружки были закрыты в связи с объявлением пандемии, то на время закрытия (...) работодатель должен был издать приказ об объявлении простоя по независящим от сторон причинам с оплатой в размере 2/3 от оклада, а период с 30 марта по 3 апреля 2020 года оплатить исходя из среднего заработка».

«Если этого не происходит, обратитесь в Государственную инспекцию труда и (или) прокуратуру по месту нахождения вашего работодателя», – посоветовали в КТР и ЦСТП.

Также граждан интересует, что делать, если на обеспечении находится дошкольник, а родитель работает по сменному графику, и оставить ребенка не с кем – имеет ли право мать или отец взять отпуск или отгулы?

«Специального порядка, связанного с пандемией, в Вашем случает не предусмотрено. Вместе с тем, при условии, что у вас на попечении находятся двое и более детей в возрасте до 14 лет, вы вправе взять отпуск без сохранения заработка на срок до 14 календарных дней (ст. 263 ТК РФ). Ст. 128 ТК РФ предусмотрена возможность получения работником отпуска без сохранения заработной платы по семейным обстоятельствам, продолжительность которого определяется сторонами трудового договора. Кроме этого, в соответствии с трудовым законодательством работнику ежегодно предоставляется основной оплачиваемый отпуск в количестве 28 календарных дней. График отпусков утверждается работодателем. С учетом имеющихся обстоятельств попробуйте договориться с работодателем о предоставлении «отгулов» в счет оплачиваемого отпуска или о предоставлении отпуска (части отпуска) вне очереди», – ответили в департаменте.

На вопрос о том, что делать, если руководство компании отправило всех сотрудников в отпуск за свой счет без сохранения зарплаты, в КТР и ЦСТП ответили: «В соответствии со ст. 128 ТК РФ отпуск без сохранения заработной платы может предоставляться работнику только при наличии его заявления. Работодатель не вправе направить работника в такой отпуск по своему усмотрению. Вместе с тем, если деятельность организации фактически приостановлена по причинам организационного характера, работодатель вправе издать приказ об объявлении простоя, с указанием времени его начала и окончания, с выплатами работникам заработной платы, размер которой должен определяться в соответствии со ст. 157 ТК РФ. Период с 1 по 3 апреля должен быть оплачен из среднего заработка. В любом случае, рекомендуем незамедлительно обратиться в Государственную инспекцию труда и (или) прокуратуру по месту нахождения работодателя».

Вместе с тем «в соответствии с частью 1 ст. 128 ТК РФ по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по соглашению между работником и работодателем». Также «частью 2 той же статьи ТК РФ предусмотрены категории работников, которым работодатель обязан по их заявлению предоставить такой отпуск в удобные для работника сроки в количестве до 14 календарных дней».

Такой ответ был дан на вопрос о том, можно ли уйти на больничный на время пандемии.

Кроме того, поступил вопрос: «Администрация поликлиники с 1 апреля приостановила работу стоматологического отделения до 30 апреля, работникам было предложено написать заявление за свой счет, либо их будут привлекать к забору биологического материала на проверку выявления короновируса или осуществлять поквартирный обход. Должна ли администрация оформлять письменные дополнительные соглашения к трудовым договорам на привлечение к такой работе или оформлять отдельные приказы по конкретному работнику о его привлечении и с его согласия, дополнительно ее оплачивать? На сегодняшний день никакого документального оформления администрацией поликлиники не предложено».

«По общему правилу Трудовой кодекс РФ (статья 60 ТК РФ) запрещает требовать от работника выполнения работы, не обусловленной трудовым договором, за исключением определенных законодательством случаев. Одним из таких случаев как раз является эпидемия. Работодатель вправе, в случае эпидемии и в любых других исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части, перевести работника без его согласия на срок до одного месяца на не обусловленную трудовым договором работу у того же работодателя для предотвращения эпидемии устранения ее последствий (часть 2 статьи 72 ТК РФ)», – ответили в правовом департаменте.

Таким образом, гражданин «не сможет отказаться от перевода, если работодатель посчитает это необходимым».

«При этом должен быть издан соответствующий приказ, с которым должны ознакомить работника под роспись. На весь срок перевода заработная плата сохраняется по прежнему месту. Так же надо иметь ввиду, что при фактическом отсутствии работы по причине временной приостановки работы стоматологического отделения, работодатель также обязан издать приказ о простое и оплачивать его в соответствии со ст. 157 ТК РФ», – добавили в ведомстве.

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