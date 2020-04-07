WhatsApp ограничил пересылку сообщений для борьбы с фейками

Мессенджер WhatsApp озвучил меры, принимаемые для обеспечения безопасности пользователей в период пандемии коронавируса.

«Из-за пандемии COVID-19 миллиарды пользователей сегодня не имеют возможности лично встретиться со своей семьей и друзьями и используют для общения с ними WhatsApp. Сервисы WhatsApp используются как никогда активно. В эти непростые времена WhatsApp помогает пользователям общаться с медиками, преподавателями и родными, вынужденными ограничить личное общение», – говорится в блоге WhatsApp.

Отмечается, что по умолчанию мессенджер использует сквозное шифрование для всех сообщений и звонков, что обеспечивает безопасность сервиса для общения.

«В прошлом году мы ознакомили пользователей с понятием часто пересылаемых сообщений. Такие сообщения помечаются символом в виде двойной стрелки. Этот символ означает, что пользователь, от которого вы получили это сообщение, не является его автором. Таким образом, эти сообщения носят менее личный характер, чем обычные сообщения в WhatsApp. Мы приняли решение ограничить пересылку таких сообщений. Теперь их можно переслать только в один чат за раз», – говорится в сообщении.

Также разработчики приложения ограничили пересылаемые сообщения, чтобы сократить их «вирусное» распространение, в результате глобальные объемы пересылки сократились на 25%.

Вместе с тем в компании-разработчике не считают, что пересылка сообщений – это плохо, так как пользователи пересылают друг другу «полезную информацию, а также смешные видео, мемы, цитаты и молитвы, которым придают особое значение»

«За последние недели пользователи не раз использовали WhatsApp для организации акций в поддержку медицинских работников, борющихся с распространением вируса. Тем не менее, мы заметили, что количество случаев пересылки сообщений существенно возросло. Многие пользователи обеспокоены этим фактом, поскольку это может способствовать распространению дезинформации. Мы считаем, что распространение таких сообщений необходимо замедлить, чтобы WhatsApp и дальше оставался сервисом для личного общения», – подчеркивается в блоге.

Отмечается, что в WhatsApp пытаются наладить предоставление населению точной информации, для чего разработчик работает совместно с НПО и государственными органами, включая Всемирную организацию здравоохранения и более 20 национальных министерств здравоохранения.

Эти официальные организации разослали сотни миллионов сообщений людям, которые обратились к ним для получения советов и информации. Для проверки слухов и вымыслов в WhatsApp действует специальный информационный центр по коронавирусной инфекции.

«Мы считаем, что сейчас люди нуждаются в конфиденциальном общении больше, чем когда-либо. Наши специалисты упорно работают над обеспечением надежной работы WhatsApp в условиях этого беспрецедентного глобального кризиса. Как и прежде, мы будем рады получить ваши отзывы. Мы же намерены продолжить работу над совершенствованием WhatsApp, чтобы нашим пользователям было проще общаться друг с другом», – заключили разработчики.

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