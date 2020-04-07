WhatsApp ограничил пересылку сообщений для борьбы с фейками

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Россиянам предложили выдавать сертификаты на путешествия

Россиянам предлагают сертификаты вместо живых денег за несостоявшийся отдых Фото: Артур Лебедев/РИА «Новости»
Российские туроператоры просят власти разрешить им возвращать туристам не деньги, а депозитные сертификаты. Авиаперевозчики де-факто уже так и делают. В сложившихся условиях туркомпании и авиалинии не могут вернуть всем клиентам их деньги. Но когда вся мировая туриндустрия парализована пандемией, сертификат становится способом гарантировать будущее путешествие.  Подробности...
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Регионам России запретили коронавирусный сепаратизм

Руководство Чечни решило перекрыть дороги, чтобы не допустить завоза инфекции в республику Фото: Саид Царнаев/РИА Новости
Миллион москвичей проигнорировал требование мэра Собянина – пересидеть вирус дома. На юг и в соседние области потянулся поток машин со столичными номерами. Вполне вероятно, что такие машины увозят с собой инфекцию. В одних регионах уже решено сажать москвичей на 14-дневный карантин. В других их лишь отказываются пускать в гостиницы. Какие региональные меры против распространения коронавируса достойны подражания, а какие – наоборот, жестко критикуются Москвой? Подробности...
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Как Россия спасает сограждан, застрявших за рубежом из-за коронавируса

Оставшиеся за границей россияне штурмуют аэропортыФото: Евгений Пахомов/ТАСС
«Мы никогда не бросим наших людей». Эти слова премьер-министра Михаила Мишустина можно считать лейтмотивом действий, которые предпринимает сейчас Россия с целью вывезти на Родину всех россиян, застрявших за границей из-за коронавируса. Газета ВЗГЛЯД поговорила с теми, кто вынужденно задерживается за рубежом, и выяснила, в чем пока остаются проблемы с эвакуацией. Подробности...
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Кто даст деньги на спасение «единой Европы»

Глава общеевропейского правительства Урсула фон дер Ляйен в КитаеФото: POOL/Reuters
Европе нужен новый «план Маршалла» для борьбы с кризисом и не нужно отменять санкции против России. Так считают в руководстве Евросоюза, не замечая очевидного противоречия. Но если ЕС в самом деле хочет преодолеть последствия коронакризиса и развиваться как самостоятельный центр силы, то пандемия может стать хорошим поводом для стратегического разворота Старого Света на Восток.  Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Не стоит бояться «цифрового тоталитаризма»

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Государство может в результате коронакризиса стать сильнее, но не потому, что придумает приложения total control и внедрит его, а потому, что обеспечит эффективный и быстрый рост уровня жизни своих граждан или продемонстрирует зримые символы справедливости распределения благ. Подробности...

Карантин посеял очередные споры о свободе

Алексей Алешковский, сценарист
Оказалось, что наши свободы весьма хрупки, и угроза им может исходить оттуда, откуда и не ждали. Вопрос не в том, что мы имеем, а как мы сумеем этим распорядиться. Подробности...
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Интеграции России и Белоруссии не хватает идеологии

Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Можно сколько угодно уклоняться от главного, откладывать на неопределенный срок вопрос о власти и наднациональных государственных институтах, рассуждая об экономике и выгодах, но реальная интеграция при этом не продвинется ни на шаг, если не будет идеологии. Подробности...
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              WhatsApp ограничил пересылку сообщений для борьбы с фейками

              7 апреля 2020, 12:39

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              Мессенджер WhatsApp озвучил меры, принимаемые для обеспечения безопасности пользователей в период пандемии коронавируса.

              «Из-за пандемии COVID-19 миллиарды пользователей сегодня не имеют возможности лично встретиться со своей семьей и друзьями и используют для общения с ними WhatsApp. Сервисы WhatsApp используются как никогда активно. В эти непростые времена WhatsApp помогает пользователям общаться с медиками, преподавателями и родными, вынужденными ограничить личное общение», – говорится в блоге WhatsApp.

              Отмечается, что по умолчанию мессенджер использует сквозное шифрование для всех сообщений и звонков, что обеспечивает безопасность сервиса для общения.

              «В прошлом году мы ознакомили пользователей с понятием часто пересылаемых сообщений. Такие сообщения помечаются символом в виде двойной стрелки. Этот символ означает, что пользователь, от которого вы получили это сообщение, не является его автором. Таким образом, эти сообщения носят менее личный характер, чем обычные сообщения в WhatsApp. Мы приняли решение ограничить пересылку таких сообщений. Теперь их можно переслать только в один чат за раз», – говорится в сообщении.

              Также разработчики приложения ограничили пересылаемые сообщения, чтобы сократить их «вирусное» распространение, в результате глобальные объемы пересылки сократились на 25%.

              Вместе с тем в компании-разработчике не считают, что пересылка сообщений – это плохо, так как пользователи пересылают друг другу «полезную информацию, а также смешные видео, мемы, цитаты и молитвы, которым придают особое значение»

              «За последние недели пользователи не раз использовали WhatsApp для организации акций в поддержку медицинских работников, борющихся с распространением вируса. Тем не менее, мы заметили, что количество случаев пересылки сообщений существенно возросло. Многие пользователи обеспокоены этим фактом, поскольку это может способствовать распространению дезинформации. Мы считаем, что распространение таких сообщений необходимо замедлить, чтобы WhatsApp и дальше оставался сервисом для личного общения», – подчеркивается в блоге.

              Отмечается, что в WhatsApp пытаются наладить предоставление населению точной информации, для чего разработчик работает совместно с НПО и государственными органами, включая Всемирную организацию здравоохранения и более 20 национальных министерств здравоохранения.

              Эти официальные организации разослали сотни миллионов сообщений людям, которые обратились к ним для получения советов и информации. Для проверки слухов и вымыслов в WhatsApp действует специальный информационный центр по коронавирусной инфекции.

              «Мы считаем, что сейчас люди нуждаются в конфиденциальном общении больше, чем когда-либо. Наши специалисты упорно работают над обеспечением надежной работы WhatsApp в условиях этого беспрецедентного глобального кризиса. Как и прежде, мы будем рады получить ваши отзывы. Мы же намерены продолжить работу над совершенствованием WhatsApp, чтобы нашим пользователям было проще общаться друг с другом», – заключили разработчики.

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