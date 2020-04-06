Вирусолог назвал потерю обоняния возможным симптомом COVID-19

Из-за китайского коронавируса вполне возможно на время потерять обоняние и способность различать вкусы, но пока это не доказано, так что окончательно не стоит ставить диагноз по данным симптомам. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии медико-профилактического факультета первого МГМУ имени И.М. Сеченова, академик РАН Виталий Зверев.

Некоторые заболевшие новым коронавирусом рассказывают, что наряду с другими симптомами утратили обоняние и возможность различать вкусы. При этом эксперты все еще не пришли к единогласному решению, можно ли назвать потерю обоняния симптомом болезни.

«Теоретически потерять обоняние и способность различать вкусы из-за короновируса возможно. Вирус размножается в носоглотке. И неслучайно анализ берут как изо рта, так и из носа. Так что вирус вполне может действовать на те рецепторы, которые разделяют запахи и вкусы. Все может быть», – говорит Зверев.

Вирусолог напоминает, что многие чувствуют подобные симптомы при простуде и других инфекционных заболеваниях – это нормально. Как только болезнь проходит, все возвращается на свои места.

Несмотря на совпадения с другими болезнями, вирусолог отмечает, что не стал бы ставить диагноз COVID-19, если человек перестал различать вкусы и у него притупилось обоняние.

Ранее ученые назвали ряд симптомов, которые также могут указывать на заражение коронавирусной инфекцией. Среди них общее чувство недомогания, приступы головокружения и другие.