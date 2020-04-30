«Волонтеры Победы» рассказали о праздновании Дня Победы в самоизоляции

В четверг на пресс-конференции ВОД «Волонтеры Победы» о ключевых мероприятиях празднования Дня Победы руководитель движения Ольга Амельченкова и приглашенные спикеры рассказали, как любой житель России и зарубежных стран может присоединиться к празднику и в каких мероприятиях принять участие.

Ольга Амельченкова рассказала, какие события станут ключевыми на День Победы.

В первую очередь, это акция «Бессмертный полк онлайн». Традиционное народное шествие в этом году в связи с пандемией коронавируса приобрело новый формат. В День Победы трансляции будут на медиаэкранах по всей стране, online-кинотеатре OKKO, портале «Бессмертного полка России» и федеральных каналах.

Уже сейчас жители страны могут присоединиться к «Бессмертному полку онлайн», загрузив фотографию родного Героя. К акции могут присоединиться жители других стран. Подробности на сайте https://www.polkrf.ru/.

Волонтеры Победы же помогают в модерации присланных фотографий и обработке заявок участников. Отметим, что «Бессмертный полк» в этом году пройдет также и в традиционном формате, но после улучшения эпидемиологической ситуации.

В 19.00 все жители страны присоединятся к традиционной минуте молчания в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. Жителям страны предлагается выйти на балконы или подойти к окнам вместе с портретами своих Героев и после минуты молчания исполнить песню «День Победы».

Кроме того, в 10.00 пройдет выступление президента Российской Федерации, а вечером состоится акция «Поем двором», в рамках которой участникам предлагается исполнить свои любимые военные песни прямо со своего балкона.

До Дня Победы пройдут различные мероприятия и акции. Чтобы подготовиться к 9 мая, можно вместе с ребенком сделать рисунок, посвященный Великой Победе. Иллюстрация может быть связана с личной истории семьи и ее участием в Великой Отечественной войне, недавно просмотренным фильмом или прочитанной книгой. Рисунок нужно разместить на своем окне, присоединившись таким образом к акции #Окна_Победы;

Также предлагается написать Письмо Победы ветерану Великой Отечественной войны. Старт одноименной акции Движение дало в рамках пресс-конференции. Чтобы сказать «спасибо» лично, необходимо зайти на сайт волонтерыпобеды.рф и, перейдя через баннер «Письмо Победы», скачать специальный бланк. Написанное письмо со словами благодарности нужно отправить на электронную почту pismo@vsezapobedu.com. Волонтеры Победы вручат все письма ветеранам в преддверии Дня Победы. Подробности участия в «Письме Победы» можно узнать на сайте волонтерыпобеды.рф.

Кроме того, предлагается найти дома один из главных символов Победы и принять участие в акции «Георгиевская ленточка». В этом году в связи с пандемией коронавируса был разработан новый онлайн-формат акции: участникам предлагается найти Георгиевскую ленточку дома, сделать с ней фотографию и выложить в социальные сети с хэштегами #георгиевскаяленточка и #лучшедома. Активисты позаботились и о тех, у кого ленточка не сохранилась: на официальной странице Движения в Instagram можно найти виртуальную Георгиевскую ленточку и наложить ее на свою фотографию. Также с 4 мая Георгиевские ленты можно будет получить в магазинах, аптеках, на автозаправках во всех регионах страны.

Кроме того, если вы сейчас проживаете на даче или в частных домах, можно присоединиться к акции «Сад памяти», высадив дерево в память о своем Герое. Подробности проведения акции размещены на портале садпамяти2020.рф.

Восстановить свое семейное древо с помощью проекта Волонтеров Победы «Моя история». Получить консультацию от добровольцев можно, заполнив заявку в официальной группе Движения в соцсети «ВКонтакте».