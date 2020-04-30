Россиян предупредили о возвращении моды на экстрасенсов и целителей

Российские граждане рискуют вновь попасть под влияние экстрасенсов и целителей на фоне пандемии коронавируса, заявил председатель комитета по биоэтике по делам ЮНЕСКО, академик РАН Александр Чучалин.

Он отметил, что в России может повторится ситуация, как в последние годы существования СССР и после его распада, когда «экстрасенсы, околооккультные люди могли завладеть обществом», передает ТАСС.

По словам Чучалина, русский психиатр и физиолог Владимир Бехтерев описал так называемый синдром Кондратия Малеванного – основателя сектантского течения в конце 19 века, который объявил себя Христом.

«Катарсис, негативное восприятие негативных эмоций в обществе будут нарастать. Его избежать невозможно, но надо не дать открыть дверь всяким целителям», – отметил ученый.

При этом он добавил, что специалистам в области психологии необходимо объединить усилия в совместной работе.

Ранее сообщалось, что российский экстрасенс Анатолий Кашпировский начал «оздоровительные сеансы» на YouTube.