ЭИСИ привел новые региональные практики по борьбе с коронавирусом

Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) рассмотрел новые региональные практики по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в России.

В исследовании использовались официальные информационные ресурсы региональных властей, СМИ, паблики в соцсетях и Telegram-каналы, сообщается на сайте ЭИСИ.

Институт обратил внимание на меры по обеспечению эффективной работы системы здравоохранения в субъектах Российской Федерации.

В Белгородской области введены 774 койки, в том числе 542 – с подачей кислорода и 172 – с аппаратами ИВЛ, в Брянская области перепрофилировали городскую больницу №2 на 170 коек, в Костромской области организовали дополнительно 78 коек для больных коронавирусом, пять из которых – реанимационные), в Москве началась подготовки временных госпиталей на 10 тыс. коек), в Санкт-Петербурге развернули 5483 койки, из них 605 коек оборудованы аппаратами ИВЛ, а 3709 – кислородом).

В Чукотский автономный округ поставили пять аппаратов ИВЛ, в Еврейской автономной области обустроили стационар для лечения пациентов с коронавирусом на базе Облученской районной больницы). В Смоленской области развернули 507 инфекционных коек, подвод кислорода обеспечен к 289 койкам), в Удмуртии приобрели компьютерный томограф для Завьяловской районной больницы.

В Смоленской области введены три дополнительные лаборатории по диагностике коронавируса), в Тамбовской области организовали лаборатории для тестирования медиков и соцработников на коронавирус), в больницы Мурманской области поступили 4 тыс. тестов.

Режим повышенной готовности до 11 мая продлили в Калужской, Костромской, Московской, Смоленской, Челябинской, Мурманской, Свердловской, областях, Москве, Бурятии, республике Марий Эл, республике Саха (Якутия). До 15 мая режим продлили в республике Алтай и Чукотском автономном округе.

В некоторых регионах мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы, перевели в онлайн и теле-режим. В Амурской области планируют реализацию федеральной акции «Мы все равно скажем спасибо»), в Астраханской области планируется провести онлайн-эстафету «Небезразличные книги»), во Владимирской области – проект «5 вечеров»), в Курганской области намерены провести живой концерт для ветеранов под окнами.

В Приморском крае планируется провести патриотическую акцию «Окно победы»), в Чукотском автономном округе запланирован конкурс юных пианистов «Расцвела салютами Победа».

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