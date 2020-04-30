На защиту обманутых дольщиков решено выделить 30 млрд рублей

Правительство выделит 12 млрд рублей на поддержку застройщиков ДОМ.РФ, еще 30 млрд рублей будут направлены на защиту прав обманутых дольщиков.

«По поручению президента мы выделим 12 млрд рублей на поддержку застройщиков, нам важно, чтобы они достроили дома и люди получили ключи от своих квартир в срок», – передает ТАСС слова премьер-министра Михаила Мишустина на заседании правительства в четверг.

Он уточнил, что средства будут предоставлены «ключевому институту развития этой сферы – ДОМ.РФ, а он компенсирует недополученные доходы тем кредитным организациям, которые снизили ставки по займам строительным компаниям до уровня ключевой ставки Центрального банка».



«Еще 30 млрд рублей направим на решение проблем обманутых дольщиков, с помощью этих средств Фонд защиты прав дольщиков достроит уже существующие проблемные объекты и восстановит права как минимум 10 тыс. граждан», – отметил Мишустин.

Напомним, в среду Мишустин поручил до 25 мая разработать общенациональный план действий по восстановлению занятости и роста российской экономики.