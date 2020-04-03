Кремль назвал условие сокращения режима нерабочих дней

Режим нерабочих дней в России может быть сокращен, когда угроза распространения коронавируса будет сведена к минимуму, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Президент говорил про общий фон. Естественно, это будет ситуация, когда угроза распространения вируса и угроза начала эпидемии, превышения сильного эпидемиологического порога. Пока эта угроза будет оставаться актуальной, продолжается режим, о котором вчера говорил президент. Как только эта угроза исчезнет, будет сведена к минимуму благодаря общим усилиям, тогда исчезнет необходимость в продолжении этого режима. Именно об этом вчера говорил президент», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, при каких показателях и данных Кремлю будет понятно, что выходные дни в России пора заканчивать.

«Вместе с тем здесь важно отметить именно дополнительные полномочия, которые получили вчера руководители регионов, которым на местах виднее, что делать. И руководители регионов, губернаторы, смогут регулировать режим в своих субъектах в зависимости от того, насколько актуально там применение более жестких мер или, наоборот, более мягких», – добавил он.

Напомним, в четверг президент Владимир Путин подписал указ, устанавливающий оплачиваемые выходные до 30 апреля.

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