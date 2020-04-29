Вирусолог ответил на вопросы Симоньян о заболеваемости коронавирусом сотрудников RT

Все сотрудники телеканала RT находились на самоизоляции, соответственно они никак не могли заболеть коронавирусом нового типа, потому тесты на антитела у них ничего не выявили, заявил газете ВЗГЛЯД завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии медико-профилактического факультета Первого МГМУ имени И.М. Сеченова, академик РАН Виталий Зверев.

Сотрудники телеканала RT прошли тесты на антитела, по результатам которых нет ни одного переболевшего или имеющего иммунитет к вирусу сотрудника. При этом 10% журналистов оказались заражены коронавирусом, но ни у кого из них нет никаких симптомов.

«Если сотрудники не контактировали ни с кем, сидели на самоизоляции, откуда у них могут появиться антитела или выработаться иммунитет? Ничего в этом удивительного. Это же все здоровые люди. Было бы странно, если бы они, сидя дома, все заразились», – говорит Зверев.

Также врач отметил, что по факту смертность от коронавируса гораздо ниже, чем принято считать. Чем больше людей обследуют – тем яснее становится картина всего происходящего.

«Во всех странах до недавнего времени обследовали уже подозрительных на коронавирус и люди умирали из этого числа. Естественно, если обследовать все население, то окажется, что число заболевших гораздо выше нынешнего, а значит, и количество смертей в этом отношении будет меньше», – объясняет Зверев.

Ранее на совещании с президентом Владимиром Путиным по борьбе с коронавирусом руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что у 20% московских медработников уже выработался иммунитет к коронавирусу нового типа.