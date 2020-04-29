Мурашко призвал помочь находящимся в стрессовом состоянии врачам

Стресс и психологическое состояние медиков требуют повышенного внимания, им должны помогать психотерапевты, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

«Медицинские работники упоминали, что сегодня на них упала большая нагрузка, колоссальная нагрузка. Мало того, что это тяжелые пациенты и крайне тяжелые пациенты. Это работа в очень сложных условиях – это в условиях защиты, и средства индивидуальной работы все равно накладывают отпечаток на подвижность врача, медицинского работника, медицинской сестры, ну и плюс это все равно приносит высокую долю дискомфорта, поэтому сегодня наши медицинские работники, каждый из них фактически является героем», – заявил министр в эфире «России 24», передает РИА «Новости».

Глава ведомства пояснил, что помочь справиться со стрессом врачам должны врачи-психотерапевты.

«Те коллективы и те руководители, которые мобилизовали коллектив, обучили, вооружали их знаниями, и те, которые планируют поток пациентов, планируют смены персонала, и те, которые предоставили им временное проживание в гостиницах – эти коллективы более стабильны, спокойны, и качественно выполняют свою медицинскую деятельность», – пояснил Мурашко.

У тех коллективов, где руководство не предприняло необходимых действий, «требуют наверное иных подходов, в том числе со стороны учредителей, органов управления здравоохранением, чтобы помочь справится с этой ситуацией, чтобы преодолеть этот кризис и выполнить свой врачебный долг в полном объеме».

Декан факультета психологии МГУ, главный медицинский психолог Минздрава России Юрий Зинченко в разговоре с газетой ВЗГЛЯД заявил, что работающие непосредственно с COVID-положительными пациентами врачи испытывают огромную психологическую напряженность.