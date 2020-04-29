Летящей к Земле астероид сочли потенциально опасным

Астероид диаметром от 1,8 до 4 километров, в данный момент летящий к Земле, является потенциально опасным, рассказал научный руководитель Института астрономии РАН Борис Шустов.

Шустов рассказал, что астероид №52768 (1998 OR2) диаметром от 1,8 до 4 километров подойдет к Земле на минимальную дистанцию 29 апреля в 12.56 мск. Он является потенциально опасным, так как трасса его полета пересекает орбиту Земли, однако расстояние между ним и планетой составит около 6,29 млн километров – это в 16 раз дальше, чем расстояние до Луны, передает РИА «Новости».

Астрономы будут наблюдать за ним: «Каждое тело, которое прилетает, для науки интересно, не нужно его разглядывать с расстояния сотен миллионов километров, а оно тут будет близко, то, конечно же, будет программа наблюдений и оптическая, и радио», – отметил эксперт.

По словам Шустова, с помощью радиотелескопов можно с точностью до миллиметров в секунду определить скорость движения космического объекта, построить его точное изображение и заглянуть под поверхность, изучив строение.

«Откуда берутся эти «монстры»? Они прилетают из главного пояса астероидов из-за такого явления, как резонанс с Юпитером», – пояснил ученый.

Отмечается, что речь идет о гравитационном «ударе» Юпитера, когда орбиты планеты и астероидов попадают в резонанс. Если бы не возмущения от самой массивной планеты, то астероидов, которые летают во внутренней части Солнечной системы, не осталось бы в течение десяти миллионов лет. Однако в течение последних 2 млрд лет темп «бомбардировки» Луны, по кратерам на которой делают оценку ученые, практически не менялся или менялся несущественно, пояснил Шустов.

«Этот астероид тоже вылетел оттуда. Он достаточно большой – четыре километра. Как он перешел с круговой орбиты на вытянутую, для науки интересно», – отметил Шустов.

Тем не менее, ученый заверил, что для Земли данный астероид опасности не представляет.

«Это очень далеко», – добавил он.

Ранее в Роскосмосе исключили вероятность каких-либо последствий от пролета мимо Земли астероида 1998 OR2.