Жителей Подмосковья предупредили о нашествии волков и медведей

Минэкологии Московской области призвали жителей региона без необходимости не выходить за пределы поселений из-за сообщений в соцсетях о приближении медведей, волков и лис к населенным пунктам в Подмосковье.

«Дикие животные, осмелевшие в отсутствие обычного количества людей, могут быть опасны», – передает «Интерфакс», ссылаясь на мнение специалистов-зоологов.

Отмечается, что режим самоизоляции может способствовать тому, что хищники начнут выходить за пределы своих охотничьих территорий.

Ранее стало известно, что в Наро-Фоминском городском округе бурый медведь опасно приблизился к человеческому жилью и разорил пасеку у деревни Слепушкино. Другого бурого медведя видели вблизи деревни Алешино Пушкинского городского округа и в Глазовском лесничестве Можайского округа.

Ранее введенный в России режим самоизоляции может быть продлен до конца майских праздников, то есть как минимум до 12 мая