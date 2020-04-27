Кличко уволил вице-премьера Киева после нападения на полицейского

Мэр Киева Виталий Кличко уволил замглавы Киевской городской администрации Владимира Слончака, против которого открыли дело за избиение полицейского.

«Думаю, вы видели в новостях, что произошло вчера поздно вечером. Я не позволю дискредитировать городскую власть – в первую очередь тем, кто ее представляет», – цитирует «РБК-Украина» Кличко.

По его словам, чиновник должен ответить за свои действия. Также Кличко извинился перед правоохранителями и киевлянами за такое недостойное поведение Слончака.

Ранее главное управление Нацполиции в Киеве открыло уголовное дело по статье «Угрозы или насилие в отношении сотрудника правоохранительных органов» по факту избиения заместителем председателя Киевской государственной администрации Владимиром Слончаком патрульного полицейского в Киеве. Ему грозит до пяти лет тюрьмы.

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