В ООН назвали ситуацию с COVID-19 хуже пандемии свиного гриппа

Ситуация с COVID-19 гораздо хуже, чем вспышка свиного гриппа (H1N1) в 2009 году, а экономические последствия могут быть гораздо серьезнее, чем сам коронавирус, заявила глава регионального бюро Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН по связям и сотрудничеству Абир Этефа.

«Я не думаю, что мы когда-либо испытывали такую серьезность ситуации, даже во время H1N1, какую мы видим сегодня. Представители сферы здравоохранения описали ее как беспрецедентную. Тот факт, что большинство стран закрыты – это что-то совершенно новое для мира. Даже во время H1N1 мы не сталкивались с закрытием аэропортов, границ, абсолютно свободным воздушным пространством, когда никому нельзя въезжать или выезжать из страны», – передает РИА «Новости» слова Этефаы.

Этефа отметила, что на сегодняшний день ситуация рассматривается как один из самых серьезных кризисов в области здравоохранении в современной истории и сравнивается с пандемией испанского гриппа 1918 года, которая продолжалась в течение двух лет.

Эксперт добавила, что экономические последствия от пандемии могут быть даже более значительными, чем сам вирус, так как миллионам людей придется выбирать – голод или самоизоляция.

«Последствия будут огромными для миллионов людей по всему миру, которые зависят от зарплат, чтобы прокормить семью. Наша задача в том, чтобы повысить осведомленность людей о кризисе и будущем миллионов людей, которые будут им затронуты», – отметила Этефа.

Ранее эксперты пояснили, что экономика России устойчива как никогда ранее. В Кремле считают, что вопрос о продлении режима самоизоляции в России из-за коронавируса нужно принимать позже.

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