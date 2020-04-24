Роспотребнадзор рассказал, как безопасно заказывать доставку еды

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по безопасной доставке еды на дом в период пандемии коронавируса.

На сайте ведомства россиянам рекомендуется при заказе еды на дом осуществлять бесконтактную доставку и оплачивать товар онлайн.

«При получении заказа соблюдайте правила безопасности: осуществляйте бесконтактную оплату заказа с помощью онлайн-оплаты и выбирайте бесконтактную доставку заказа, при оплате через мобильный терминал используйте перчатки или после оплаты вымойте руки с мылом и протрите их дезинфицирующим средством», – говорится в сообщении.

Кроме того, при вручении заказа курьер должен поставить емкость с продуктами у двери, отойти от нее на расстояние около 1,5 метров и сообщить о доставке по телефону.

Важно, чтобы курьеры надевали медицинские маски, перчатки, использовали дезинфицирующие салфетки и кожные антисептики для обработки рук, а также приезжали к заказчику в чистой форменной одежде с личной медкнижкой.

Также специалисты рекомендуют обращать внимание на информацию на блюдах, приготовленных по индивидуальному заказу, о способе приготовления, составе, обозначении нормативных или технических документов.

Ранее президент Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о мерах поддержки онлайн-сервисов по доставке готовой еды.

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