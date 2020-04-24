Рубль вырос к доллару

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи опустился по отношению к рублю на 0,02%, до отметки в 74,7575 рубля.

Курс евро – на 0,4%, до 80,3025 рублей. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10.00, передает ТАСС.

К 10.03 курсы валют ускорили снижение, доллар находился на отметке в 74,68 руб. (-0,12%), а евро – на уровне 80,3 руб. (-0,4%).

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