В Австралии изъяли около 160 литров метамфетамина

Федеральная полиция Австралии в ходе совместной операции с погранслужбой страны обнаружила около 160 литров жидкого метамфетамина среди партии бутилированной воды из Ирана, сообщили в правоохранительных органах.

В ходе операции сотрудники полиции досмотрели партию бутилированной воды, прибывшей в порт Сиднея из Ирана. В результате проверки полицейские выяснили, что среди бутылок с водой были спрятаны емкости, содержащие порядка 160 литров жидкого метамфетамина, стоимостью более 80 млн австралийских долларов (50,7 млн долларов США), передает ТАСС.

«После тщательного расследования следователи арестовали двух мужчин в возрасте 48 и 33 лет и получили ордер на обыск <…>, в ходе которого были изъяты предметы, имеющие отношение к расследованию», – указано в сообщении полиции. Мужчинам были предъявлены обвинения в незаконном обороте наркотиков. Как ожидается, они предстанут перед судом до конца дня.

Напомним, в августе 2016 года мэра одного из городов США арестовали за попытку расплатиться метамфетамином за секс с мужчинами.