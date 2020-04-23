США решили проверить наличие инсайда у нефтетрейдеров о переговорах России с ОПЕК

Американские власти расследуют, не было ли у некоторых участников фьючерсного рынка инсайдерской информации о ходе переговоров России с другими нефтедобывающими странами в марте.

Агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщает, что американская комиссия по торговле товарными фьючерсами исследует, не знали ли отдельные участники рынка заранее о стратегии России в отношении ОПЕК, что могло позволить им заработать на резких колебаниях цен, передает «Интерфакс».

Британский регулятор финансового рынка Financial Conduct Authority также расследует якобы подозрительные операции с фьючерсами.

Имена лиц, которые совершали подозрительные сделки, не называются, однако отмечается, что речь не идет о российских чиновниках. В то же время трейдеры, которые делали ставки, не американцы, но эти лица якобы могли иметь российские связи, утверждает агентство.

Предметом анализа являются фьючерсы на West Texas Intermediate (WTI), которые истекли во вторник с уходом цен на них в отрицательную зону.

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала причины обвала американской нефти WTI и последствия этой ситуации для России.