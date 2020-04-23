Емельяненко побрился налысо вслед за Кадыровым

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко побрился налысо вслед за главой Чечни Разманом Кадыровым.

Соответствующее видео он опубликовал в Instagram.

Емельяненко самостоятельно обрил голову и показал татуировку в виде паука, отметив, что «давно ее не видел».

Ранее Кадыров после получения просьбы разрешить работу парикмахерских побрился наголо и призвал других мужчин последовать его примеру в связи с тем, что салоны красоты и парикмахерские в республике закрыты на фоне коронавируса.

После блогеры и известные люди присоединились к флешмобу, запущенному главой Чечни.