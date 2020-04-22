Эксперт: Самоизоляция выявила недостатки российских интернет-сервисов

«При всех заявлениях о том, что мы проводим сети, предоставляем госуслуги онлайн, на поверку оказалось: многие интернет-сервисы все еще не готовы к полноценному использованию», – сказал газете ВЗГЛЯД IT-эксперт Илья Массух, комментируя решение интернет-компаний снизить качество видео из-за нагрузок на сети.

«Решение отключить автовоспроизведение контента и, главное, ограничить качества онлайн-воспроизведения видео, конечно, не радует. Но такова обратная сторона нашей самоизоляции», – отметил член экспертного совета по программному обеспечению при Минкомсвязи Илья Массух.

О решении российских интернет-компаний ограничить качество воспроизведения видео ранее сообщил замглавы Минкомсвязи Олег Иванов. Причиной стала перегрузка трафика сетей – за время действия режима самоизоляции нагрузка на фиксированных и мобильных операторов возросла на 30-35%. Как ранее сообщил газете ВЗГЛЯД эксперт по информационным технологиям Игорь Ашманов, пиковые нагрузки в Рунете (превышающие средние значения в 2-3 раза) наблюдаются несколько раз в неделю.

«За последнее время огромное количество новых пользователей подключилось к интернету (хоть и вынужденно, в условиях самоизоляции). Увеличилась популярность различных интернет-сервисов», – констатировал Массух. Обратной стороной такой перегрузки сетей стали сбои в работе тех же сетевых сервисов. Школьников во всех регионах перевели на дистанционное обучение из-за ситуации с коронавирусом. При этом, как напомнил Массух, произошел «обвал» таких сервисов, как «Московская электронная школа». «Можно вспомнить и о том, как «обвалился» портал онлайн-дневников, когда туда массово зашли дети», – напомнил эксперт.

Эти случаи выявили общую проблему отечественных интернет-сервисов, отметил Массух. «При всех заявлениях о том, что мы устраняем цифровое неравенство, проводим сети, предоставляем онлайн-госуслуги, запускаем онлайн-школы, на поверку оказалось, что это все еще не готово к полноценному использованию», – посетовал эксперт.

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По мнению Массуха, разработчики и российских сетевых сервисов и те, кто отвечают за их поддержание, должны сделать выводы из нынешней ситуации. «Необходимо, с учетом новых масс пользователей, вести расчет нагрузочных характеристик всех платформ – не только аппаратной, но и программной их части, чтобы она выдерживала, а не «валилась», – заметил эксперт.

Второе направление, прямо не связанное с нынешним ростом нагрузок на глобальные сети, но не менее актуальное – защита Рунета от внешних воздействий и угрозы отключения (под предлогом того же роста нагрузок российского интернет-трафика на иностранные сервера), отметил Массух.

Эксперт также подчеркнул, что несмотря на принятый закон о «суверенном интернете», который был призван защитить Рунет от внешних воздействий и отключения, сегодня эта опасность все еще сохраняется.

«Несмотря на все общемировые проблемы с коронавирусом, интернет как управлялся, так и управляется из США, и в этом плане мы уязвимы. Тем более при массовом использовании сети российскими гражданами. Представьте, что сейчас еще взяли бы и отключили интернет. Это напомнило бы балет «Лебединое озеро» по телевизору в 1991 году. Поэтому переход на свои собственные сервисы и собственные ресурсы после коронавируса для нас будет еще более актуален, чем до него», – заключил Массух.

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