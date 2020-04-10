Все регионы подтвердили организацию дистанционного обучения в школах

Все российские регионы подтвердили, что могут организовать обучение онлайн, заявил зам министра просвещения России Виктор Басюк.

«Все регионы подтвердили, что по различным формам дистанционного обучения такая возможность есть», – передает ТАСС слова Басюка.

Он добавил, что учебная программа для старшеклассников не должна переноситься на следующий год в отличие от программы для учеников первых-восьмых классов.

«Действительно, по некоторым предметам можно сегодня закончить обучение детей, но при этом материал четвертой четверти должен быть перенесен на следующий год. Это не касается старшеклассников: у 9, 10, 11-х классов в полном объеме учебный материал», – сказал Басюк.

В среду Минпросвещения разрешило досрочно закончить учебный год для 1-8 классов.

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