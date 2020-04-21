В Ленобласти задержали хозяина хостела, где коронавирусом заразились 123 человека

Во Всеволожском районе Ленобласти задержали хозяина здания хостела в деревне Новосергиевка, где произошло массовое заражение коронавирусом, сообщили в пресс-службе регионального СК.

«По подозрению в совершении данного преступления задержан собственник дома, 40-летний житель Всеволожского района», – уточнили в ведомстве, передает ТАСС.

На данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу подозреваемого.

Нелегальный хостел нашли в результате рейда Роспотребнадзора, СК и полиции. На территории хостела находились 472 человека, из них 123 заразились коронавирусом.

Из-за большого числа людей, контактировавших с инфицированными, в границах населенного пункта организовали палаточный госпиталь, чтобы локализовать очаг. СК возбудил уголовное дело по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил».

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