СК завел дело после заражения коронавирусом 35 мигрантов в общежитии под Петербургом

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нарушения санитарно-эпидемиологических правил в нелегальном общежитии в деревне Новосергиевка, где коронавирус выявили у 35 мигрантов, сообщила пресс-служба СК по Ленинградской области.

«Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий)», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что 10 апреля сотрудники Роспотребнадзора провели проверка по предупреждению распространения коронавируса в одном из жилых домов, где проживали иностранные граждане.

«По результатам проверки нескольким лицам выдано предписание о необходимости соблюдения карантинных мероприятий в виде самоизоляции», – отмечается в сообщении СК по региону.

Также юридическому лицу, в субаренде у которого находится жилое здание, было выдано предписание об организации санитарно-эпидемиологических мероприятий, направленных на предупреждение распространения вируса.

Однако надлежащие меры не были приняты, в результате чего заразились и другие жители дома.

В правительстве Ленобласти сообщили, что в общежитии во вторник был развернут палаточный госпиталь на 88 коек, медицинскую помощь в госпитале будут оказывать врачи Всеволожской клинической межрайонной больницы. Сейчас в общежитии находятся около 500 мигрантов, сообщает «Интерфакс».

Ранее в Петербурге задержали сбежавшего из-под карантина по коронавирусу мужчину.

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