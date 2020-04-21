Снизившие аренду владельцы московских ТЦ получат гранты

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил комплекс мер поддержки предпринимателей.

На гранты для собственников коммерческой недвижимости, которые снизят арендную ставку для предпринимателей, столица направит 13,2 млрд рублей. Средства компенсируют собственникам сумму налогов на имущество и земельных платежей, сообщает сайт мэрии.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, чтобы получить грант, нужно снизить арендную плату на двукратный размер компенсации, но не менее чем на 50% от первоначальной ставки.

Еще 2,1 млрд рублей будет направлено на поддержку 2,6 тыс. налогоплательщиков, которые используют такие площади самостоятельно.

«В общей сложности поддержку получат около 6,5 тыс. налогоплательщиков на общую сумму 15,3 млрд рублей», – сказал Ефимов.

Для собственников коммерческой недвижимости, которые не сдают площади в аренду, а используют их в качестве торговых, коммерческих центров или гостиниц самостоятельно, компенсируется 50% налога на имущество и земельных платежей за весь период приостановки работы предприятия, уточнил министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

«В нынешних непростых условиях необходимо поддержать предприятия, которые арендуют имущество не только у города, но и у коммерческих арендодателей, торговых комплексов и бизнес-центров. Мы вводим меры, которые стимулируют арендодателей снижать стоимость аренды для своих арендаторов. Снизив цены, они получат из бюджета грант на компенсацию в том числе налога на имущество, который для большинства коммерческих объектов недвижимости сейчас рассчитывается исходя из кадастровой стоимости», – сказал он.

Кроме того, собственникам коммерческой недвижимости продлили до 31 декабря 2020 года срок уплаты авансовых платежей за второй квартал 2020 года по налогу на имущество и земельному налогу.

За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – 5642 в 78 регионах, в том числе выявлено активно и без клинических проявлений 2567 (45,5%). Напомним, днем ранее число выявленных новых случаев коронавируса составило 4268. Таким образом, суточная заболеваемость выросла на 1374 случая. За сутки в России полностью выздоровели 427 человек, умер 51 человек.

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