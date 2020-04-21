Трамп отреагировал на отрицательные цены на нефть WTI

По мнению американского президента Дональда Трампа, падение цены на нефть WTI до отрицательных значений является скоротечным явлением. Об этом американский лидер заявил на брифинге в Белом доме.

«Если вы посмотрите на месяц вперед, думаю, цена где-то 25-28 долларов за баррель», – передает ТАСС прогноз Трампа.

«Это больше финансовый вопрос, нежели нефтяная ситуация. <...> Это всего лишь финансовое давление. <...> Никто ранее не слышал об отрицательных [ценах на] нефть, но это на короткий период времени», – добавил Трамп.

«Россия, Саудовская Аравия, ОПЕК+ сократили [добычу]», – напомнил американский лидер. «Фабрики, бизнес закрыты. У нас очень много нефти. <...> Будет сокращена добыча на 20 млн [баррелей в сутки], 15 млн между Россией и Саудовской Аравией, придется серьезно сокращать», – добавил он.

Напомним, стоимость нефти WTI с поставкой в мае завершила основные торги понедельника на NYMEX на отрицательных значениях, опустившись до минус 37,63 доллара. Снижение составило 300%. Перед этим котировки достигали минус 40,32 доллара за баррель.

Кроме того, спотовые (то есть с поставкой немедленно) цены на нефть марок Brent и российской Urals становились отрицательными, при этом майские фьючерсы торговались в плюсе.