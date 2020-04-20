Кошки оказались особенно восприимчивыми к коронавирусу

Коронавирус легко может передаваться от кошки к кошке и от хорька к хорьку, а домашние собаки менее подвержены этому заболеванию, заявил ветеринар, замглавы Россельхознадзора Константин Савенков.

«Существует определенный риск заражения животных в результате их тесного контакта с инфицированными людьми. Всемирная организация здравоохранения сообщила, что несколько собак, кошек, тигров были заражены COVID-19 после тесного контакта с инфицированными людьми. Это произошло в Бельгии, в Гонконге, в США», – передает ТАСС слова Савенкова.

Он добавил, что нельзя говорить о том, что животные могут заражать своих хозяев. В то же время лабораторные исследования показали, что вирус может передаваться от кошки к кошке, а собаки менее восприимчивы.

Савенков сообщил, что хозяевам нужно соблюдать элементарные правила гигиены, чтобы питомцы не заразились.

«Если вы гуляете [на улице с животным], то нужно обязательно прийти и помыть руки, лапы ему. После контакта с животным также следует это делать», – пояснил Савенков.

Он рассказал также, что тест-системы для обнаружения коронавируса у домашних животных будут выпущены в России, передает РИА «Новости».

«На основе разработанной методики будут произведены тест-системы, порядка 10 тыс. Будет проведено исследование биологического материала», – сказал Савенков.

По его словам, исследования будут проводить по всей стране.

На прошлой неделе в Роспотребнадзоре также сообщили, что коронавирус не может передаваться через домашних животных, эпидемиологи за время пандемии изучили все пути передачи инфекции.