Рубль снизился к доллару и евро

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи поднялся по отношению к рублю на 1,19%.

Курс евро поднялся на 0,96%, до 81,15 руб. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск, передает ТАСС.

К 10.05 курс доллара находился на отметке в 74,9 руб. (+1,26%), а курс евро – на уровне 81,4 руб. (+1,27%).

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