Тренеры сборных России по спортивной гимнастике и боксу заразились коронавирусом

Главный тренер сборной России по спортивной гимнастике Андрей Родионенко заразился коронавирусом, сообщила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер сборной Ирина Винер-Усманова. Кроме того, коронавирус диагностирован у тренера сборной России по боксу Антона Кадушина.

«Пришли анализы, и выяснилось, что у одного мальчика 2001 года рождения положительный тест на коронавирус, а также у главного тренера сборной по спортивной гимнастике», – сказала ТАСС Винер-Усманова.

Как сообщает канал «360» из членов команды коронавирусом инфицирован гимнаст Сергей Найдин.

Кроме того, коронавирус диагностирован у тренера сборной России по боксу Антона Кадушина. По словам генерального секретаря Федерация бокса России Умара Кремлева, он заразился от тренера национальной команды Армении.

«Мы несколько дней назад владели информацией о положительном тесте. Мы все это время контролируем ситуацию. По имеющейся информации, у него легкая форма заболевания, но он находится на домашней самоизоляции с первого дня после возвращения из Лондона», – сказал Кремлев.

По его словам, к тренеру ежедневно приезжают врачи, «немного поменяли курс лечения».

«Антон говорит, что по его собственным ощущениям, ему легче. Федерация бокса России поможет всем необходимым, это наш тренер. Как иначе?», – добавил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что на учебно-тренировочной базе «Новогорск» один из спортсменов, проходивший сборы, заразился коронавирусом.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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