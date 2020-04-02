Кабмин утвердил правила оформления больничных для граждан от 65 лет на карантине

Правительство утвердило временные правила оформления больничных, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности для находящихся в карантине и самоизоляции граждан в возрасте от 65 лет.

«Утвердить прилагаемые временные правила оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше», – передает РИА «Новости» текст документа.

Отмечается, что постановление вступает в силу с 6 апреля.

Как говорится в справке к документу, правила распространяются на граждан, соблюдающих режим самоизоляции, за исключением лиц, переведенных на дистанционный режим работы или находящихся в ежегодном оплачиваемом отпуске. Листок нетрудоспособности, на основании которого будет назначаться и выплачиваться пособие, формируется единовременно на 14 календарных дней с 6 по 19 апреля 2020 года в форме электронного документа.

«Информация о застрахованных лицах, соблюдающих режим самоизоляции, будет передаваться в Фонд социального страхования их работодателями», – уточняется в справке.

Согласно постановлению, выплачивать пособия по временной нетрудоспособности будут по месту регистрации страхователя.

«В случае несоблюдения режима самоизоляции застрахованные лица возмещают Фонду причиненный ущерб в порядке, установленном законодательством Российской Федерации», – подчеркивается в документе.

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