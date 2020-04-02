Медики из России увидели в Италии «странные» смерти от коронавируса

В охваченной эпидемией Ломбардии медики выявили «странные» случаи смерти пациентов с коронавирусом, сообщает «Московский комсомолец».

В городе Громо было зафиксировано несколько случаев, когда люди, у которых был диагностирован коронавирус, просто засыпали и не просыпались. При этом до летального исхода серьезных симптомов болезни у них не проявлялось, передает РИА «Новости».

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За сутки в одном из пансионатов, где работают медики-добровольцы, в том числе из России, таких «странных» больных умерло по меньшей мере пять, пишет издание.

В пансионатах для пожилых итальянцев, куда направили российские бригады медпомощи, подвергаются антисептической обработке коридоры, палаты, столовая. Кроме пансионата для пожилых «Сан-Лоренцо» в Громо, российские специалисты обработали улицы соседнего городка Вальбондионе.

Всего российские военные врачи-эпидемиологи и специалисты войск РХБЗ совместно с итальянскими военными специалистами провели полную санобработку и дезинфекцию 17 пансионатов для пожилых людей в городах Ломбардии.

В противоэпидемических мероприятиях ежедневно задействованы расчеты мобильных комплексов аэрозольной дезинфекции и авторазливочных станций.

Напомним, в пораженную коронавирусом Италию прибыли 15 самолетов с российским оборудованием для диагностики, станциями дезинфекции, а также около 100 российских военных вирусологов и специалистов в области эпидемиологии, восемь врачебно-сестринских бригад. Посол Италии в Москве Паскуале Терраччано поблагодарил Россию за помощь в борьбе с коронавирусом.

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