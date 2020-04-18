Благодатный огонь доставлен в Москву из Иерусалима

Спецборт из Иерусалима с частицей Благодатного огня приземлился в аэропорту Внуково в Москве. В здании аэровокзала капсулу с огнем встречал председатель попечительского совета фонда Андрея Первозванного Владимир Якунин и священнослужители.

«В условиях пандемии явление Благодатного огня как символа Пасхи и его принесение в Россию знаменует возрождение к жизни, дает надежду и укрепляет веру! Возможно, мы находимся на пороге новой эры человеческого развития. Происходящее очень жестко отрезвило всех. Каждый с особой остротой вновь осознал ценность жизни, простых человеческих отношений, дружбы, взаимовыручки и помощи. Нам еще предстоит осмыслить, каким будет мир после пандемии. Но он точно не будет тем же, к которому мы привыкли. Пусть этот Благодатный огонь станет символом обновления и перемен к лучшему», – приводит слова Якунина в ходе церемонии ТАСС.

Он отметил, что пандемия коронавируса поставила под угрозу возможность доставки святыни. «В этом году, возможно, впервые за тысячелетнюю историю под угрозой находилось само проведение богослужений в сердце христианского мира, в храме Воскресения Христова в Иерусалиме, из-за серьезной вирусной угрозы, с которой мы все с вами столкнулись», – подчеркнул глава попечительского совета фонда.

После встречи кортеж доставит лампаду с огнем в храм Христа Спасителя, где пасхальную службу проведет Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. При этом из-за существующих ограничений пасхальная служба в храме Христа Спасителя пройдет без прихожан. Передача огня в другие храмы будет возможна только после отмены режима самоизоляции.

Ранее в храме Гроба Господня в Иерусалиме в Великую субботу накануне Пасхи сошел Благодатный огонь. В тот же день частицу Благодатного огня доставили в Россию. При этом традиционную массовую встречу Благодатного огня во Внуково отменили.

Схождения Благодатного огня православные верующие ожидают накануне Пасхи в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Сходит Благодатный огонь в Кувуклии – часовне в центре храма Воскресения Христова, скрывающей пещеру Гроба Господня, где находится особо почитаемая всеми христианами плита, под которой располагалось место погребения Иисуса Христа. За всю историю никому не удалось раскрыть тайну чуда схождения Благодатного огня, несмотря на многочисленные попытки.

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