США впервые за девять лет запустят в космос корабль Crew Dragon

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17 апреля, пятница  |  Последнее обновление — 20:23  |  vz.ru
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Коронавирус создал в России десятки производств

Российская промышленность мобилизовала выпуск санитайзеровФото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Антисептики для рук, как и маски, стали дефицитным и крайне дорогим товаром из-за коронавируса. С одними и теми же проблемами столкнулись многие западные страны, которые атаковал COVID. Однако российская промышленность показала чудеса мобилизации в борьбе с заразой: ей удалось в шесть раз увеличить объемы производства по сравнению с началом марта. Как это получилось? Подробности...
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Совершенствование российской ПРО срывает планы США в космосе

В США заявили об испытаниях Россией противоспутниковой ракеты Фото: Минобороны России/YouTube
Американские военные обвинили Москву в испытаниях противоспутниковой ракеты, которая, по их мнению, несет прямую угрозу космическим системам США. Причем такие выпады в адрес России звучат не впервые. В чем заключается суть претензий Вашингтона и насколько они обоснованы? Подробности...
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Спасти пациента Т. Тюменские врачи дают России надежду на чудо

Врачи тюменской больницы борются за жизнь каждого пациентаФото: Юрий Васильев/ВЗГЛЯД
О том, как борются с коронавирусом медики в регионах, известно не так широко, как о действиях их столичных коллег. Тем временем сотрудники больницы в Тюмени сделали то, что считается едва ли не невозможным. Один из первых в стране тяжелых больных с COVID-19 был снят с аппарата искусственного дыхания и уже вторую неделю дышит самостоятельно. Опыт тюменских врачей может помочь всей стране. Подробности...
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Конфликт Индии и Китая несет для России большие риски

Индийцы обвиняют Китай в подготовке к военной экспансии в Индийский океанФото: Bikas Das/АР/ТАСС
Между Индией и Китаем произошла очередная дипломатическая пикировка. Она стала очередным примером крайне сложных отношений между этими двумя великими державами. В азиатский клубок противоречий втянуты и другие страны. В этой ситуации Россия оказалась перед огромными и важнейшими вызовами. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Цензурировать Facebook поручили русофобам

Александр Малькевич, президент Фонда защиты национальных ценностей
Понятно ведь, что предвзятый цензор не пропустит объективную информацию. То есть несмотря на то, что суть фактчекинга заключается в его беспристрастности, методы, которыми реализован этот механизм в Facebook, указывают на его абсолютную предвзятость. Подробности...
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Китайские модели COVID-19 оказались пустотой

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Если бы на момент итальянской вспышки о вирусе не было бы никакой информации, никаких «ВИЧ-протоколов», никакого «китайского опыта», то и итальянцам, и французам, и испанцам, и американцам с англичанами, да и нам было бы легче. Подробности...
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Введение режима ЧС не облегчит жизнь гражданам

Дмитрий Грунюшкин, писатель
Гражданам в период ЧС остаются не права, а обязанности и ответственность. Причем ответственность жесткая, не как сейчас. Власти имеют право мобилизовать вас и ваше имущество для неотложных целей – и за уклонение предусмотрено серьезное наказание. Подробности...
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      В среду, 15 апреля, в Москве заработала система цифровых пропусков – для передвижения по городу на общественном или личном транспорте всем горожанам нужно было сначала оформить соответствующее разрешение. Без проблем в итоге не обошлось: на въездах в город образовались пробки, на входах в метро – очереди
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              США впервые за девять лет запустят в космос корабль Crew Dragon

              17 апреля 2020, 19:52

              Текст: Александра Юдина

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              Испытательный пилотируемый запуск корабля Crew Dragon впервые с 2011 года состоится 27 мая, сообщил директор НАСА Джим Брайденстайн.

              «27 мая американские астронавты вновь стартуют на американской ракете с американской земли», написал Брайденстайн в своем Twitter.

              Предстоящий полет станет первым пилотируемым стартом американского космического корабля с 2011 года, передает РИА «Новости».

              Напомним, в декабре Илон Маск заявил, что первый запуск созданного американской компанией SpaceX корабля Crew Dragon к МКС с экипажем на борту состоится не раньше весны 2020 года.

              Газета ВЗГЛЯД отвечала на вопрос, позволит ли испытание космического корабля Crew Dragon компании SpaceX отказаться от доставки американских астронавтов на МКС российскими «Союзами».

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