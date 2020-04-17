Рябков назвал западные СМИ «сливными бачками» для обвинений по коронавирусу

Зарубежные СМИ, распространяющие обвинения в адрес России в связи с эпидемией коронавируса, стали «сливными бачками» для определенных структур по обе стороны Атлантики, заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

«Это [обвинения] совершенно предсказуемо и ожидаемо. Эта мелодия будет исполняться и дальше на разных уровнях. Дело ведь не в «Нью-Йорк таймс» и каких-то других СМИ США, дело в том, что и ответственные политики в так называемом западном лагере повторяют без пауз, безостановочно все эти тезисы о дезинформации, о наших попытках посеять раздор и неуверенность, о нашем стремлении найти какие-то зазоры, вбить клинья или сделать что-то еще деструктивное из этой же серии», – передает ТАСС слова Рябкова в интервью изданию «Международная жизнь», опубликованном в пятницу.

Он отметил, что даже человеку, который не занимается профессионально расследованием источников появления подобной информации, очевидно из-за их стиля, что они написаны под копирку.

«Как только возник сюжет с оказанием Россией помощи западным странам в связи с пандемией коронавируса, как только Китай продемонстрировал эффективность борьбы с эпидемией и стал наращивать свое содействие многим государствам мира, сразу в определенных центрах, которые принято называть центрами стратегической коммуникации – они созданы и в гражданских, и в военных структурах по обе стороны океана, – начали писать директивы о том, как этому всему противостоять», – отметил замглавы МИД.

«К сожалению, примитивность мышления тех, кто этим занимается в этих центрах, проявляется в том, что директивы пишутся под копирку. Лексика и терминология, которая в них употребляется, – это лексика семантически американская, американо-британская, поэтому человеку, не обладающему специальными навыками расследования в этой сфере, просто читающему эти тексты, все становится понятным сразу», – объяснил Рябков.

Однако, добавил высокопоставленный дипломат, такой «политический стриптиз, который мы наблюдаем на фоне пандемии коронавируса, малопривлекателен, хочется отвернуться».

«Я могу сейчас в пародийном ключе написать этот текст, потом мы сравним то, что будет написано мной, с тем, что эти стратегические коммуникаторы распространят по закрытым системам связи в качестве инструкции для использования, в том числе для использования через СМИ, которые выполняют в данных ситуациях зачастую функцию сливных бочков», – резюмировал Рябков.

Напомним, на фоне угрожающей ситуации с коронавирусом в США американское издание The New York Times обвинило президента России Владимира Путина в «десятилетней дезинформации в сфере здравоохранения», которая якобы «посеяла панику в США».

На прошлой неделе Россия также получила от Госдепа США невразумительный ответ на требование подтвердить обвинения в адрес Москвы о «дезинформации» по коронавирусу.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД