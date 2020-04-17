Число жертв коронавируса в Ухане выросло на 1290 человек

После пересчета властями китайского города Ухань статистики по COVID-19 число умерших пациентов с коронавирусом возросло на 1290 человек – до 3869 человек, говорится в заявлении городского правительства.

Также власти Уханя уточнили число подтвержденных случаев заболевания: оно увеличилось на 325 – до 50 тыс. 333, передает РИА «Новости».

Как сообщил Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, за последние сутки в Китае ни один человек не умер от вызванного новым коронавирусом заболевания. Число инфицированных в больницах увеличилось на 26 человек – до 1 тыс. 81 человека, передает ТАСС.

Сообщается, что за все время распространения вируса в материковой части Китая выздоровели 94,6% заразившихся, в том числе 52 – за последние сутки. Официальный показатель смертности от пневмонии в стране составил 4%.

Также стало известно, что из-за негативного воздействия пандемии коронавируса динамика развития китайской экономики по итогам первого квартала оказалась отрицательной. ВВП Китая в период с января по март 2020 года снизился на 6,8%. Снижение произошло впервые за 28 лет.

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