«Аэрофлот» закрыл продажи билетов за границу до августа

«Аэрофлот» остановил продажи билетов на международные рейсы до конца июля, на сайте авиакомпании отсутствует соответствующая техническая возможность, пишут СМИ.

В настоящее время билеты на полеты из Москвы в Нью-Йорк, Стамбул, Гавану, Мале и другие зарубежные города можно купить с 1 августа, сообщает «Коммерсант».

Ранее на сайте авиакомпании можно было купить билеты на международные рейсы с вылетом после 30 апреля, отмечает издание.

Между тем политолог Марат Баширов призвал не спешить с выводами. По его словам, приостановка продажи билетов до конца июля является «техническим действием, связанным с тем, что Россия закрыла границы для международных рейсов, а продавать билеты на несуществующие рейсы – это мошенничество».

«Почему до августа? Потому что такой горизонт продаж для большинства рейсов по обычному графику. Как только Росавиация даст разрешение, «Аэрофлот», как и другие компании, откроют и полеты и продажи», – уверен политолог.

Напомним, с 27 марта Россия закрыла все международные полеты, кроме рейсов, призванных вернуть россиян домой, а также грузового и почтового авиасообщения. Такие меры были приняты в целях защиты россиян от распространения коронавирусной инфекции.

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