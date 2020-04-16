Начались контрольные проверки тяжелой ракеты «Ангара-А5»

Специалисты Центра имени Хруничева проводят финальные проверки ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5» перед ее отправкой на космодром Плесецк. Замечаний к изделию нет, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Это наша красавица «Ангара А5» с боковыми блоками. Сейчас идут проверки на Контрольно-испытательной станции Центра Хруничева. Критических замечаний не выявлено», – написал Рогозин на своей странице в Twitter.

По словам Рогозина, в Роскосмосе рассчитывают до конца апреля начать передачу ракеты военным для дальнейшей ее транспортировки в Плесецк.

А это наша красавица "Ангара А5" с боковыми блоками. Сейчас идут проверки на Контрольно-испытательной станции Центра Хруничева. Критических замечаний не выявлено. Рассчитываем до конца текущего месяца начать передачу ракеты военным для дальнейшей её транспортировки в Плесецк. pic.twitter.com/AbYjQw01a8 — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) April 16, 2020

Напомним, новую модификацию ракеты-носителя «Ангара» с повышенной грузоподъемностью одобрили в Роскосмосе и Минобороны.

Первый разгонный блок для тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» уже отправлен на космодром Плесецк.

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