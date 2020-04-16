Россияне рассказали о поддержке принимаемых против коронавируса мер

Большинство россиян доверяют официальным источникам информации в ситуации с коронавирусной инфекцией, говорится в исследовании АНО «Национальные инициативы»

«Полностью или частично меры региональных властей поддерживает 79% опрошенных. Режим самоизоляции, по крайней мере до 30 апреля, готовы соблюдать 88%. Более 60% готовы и на продление этого режима», – сообщается в результатах исследования, опубликованных на сайте «Стопкоронавирус.рф».

Также опрос показал, что 82% респондентов доверяют официальным источникам информации, при этом в разных возрастных категориях сохраняется одинаковая степень доверия.

Больше всего люди доверяют врачам (32%), блогерам или знакомым в ситуации с эпидемией доверяют лишь единицы (1-2%). При этом с ресурса «Стопкоронавирус.рф» и его аккаунтов в соцсетях и мессенджерах информацию о ситуации получает 36% респондентов.

54% выразили готовность помочь людям, оказавшимся в сложной ситуации, 46% сообщили, что сами нуждаются в помощи.

«В условиях самоизоляции, когда люди очень много времени проводят вместе со своими близкими, карантин в отношения принес больше позитивного, чем негативного. То, что люди узнали о своих близких, 40% обрадовало, 12% удивило и только 10% расстроило и 2% повергло в шок. Оставшиеся 35% благодаря этому больше узнали о себе», – говорится в релизе.

Опрос проводился 11-14 апреля на базе панели «ВКонтакте» и «Одноклассники». Опрашивались жители России 100+, в возрасте 18+. Всего в исследовании приняли участие 3043 человека.

За последние сутки в России подтвердили 3448 новых случаев коронавируса в 78 регионах (за прошлые сутки 3388 случаев), количество вирус-положительных пациентов в стране выросло до 27 938 человек.

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