Российский министр не смог получить «нулевой» кредит на зарплату

Министр экономического развития Максим Решетников в качестве «тайного покупателя» проверил работу двух крупных российских банков, которые выдают беспроцентные кредиты пострадавшим от коронавируса компаниям на выплату зарплат.

Обзвонив два крупнейших банка, министр не смог взять «нулевой» кредит, об этом он рассказал в Instagram.

«Предприниматели жалуются на отказы и ограничения при рассмотрении их заявок. Решил проверить это лично. Позвонил в два крупнейших банка. В одном оператор «горячей линии» ответил, что правительство якобы еще не подписало постановление. В другом пообещали выдать кредит, но... в мае. Обратил на это внимание руководства банков», – написал Решетников.

Мониторинг Минэкономразвития подтверждает, что выдачи кредитов идут медленно, добавил министр. Из 3,5 тыс. обращений на общую сумму 24 млрд рублей одобрены заявки лишь на примерно 1,5 млрд рублей. А реально выдано и того меньше – около 400 млн рублей, сообщил Решетников.

Министр отметил, что на данный момент к программе беспроцентных кредитов, объявленной президентом Владимиром Путиным, подключились пять банков, готовятся к подписанию еще 25 соглашений.

Ранее глава федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) Александр Браверман сообщил, что российские банки выделили около 500 млн рублей на беспроцентные кредиты бизнесу для выплат заработных плат.

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