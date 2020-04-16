Российский министр не смог получить «нулевой» кредит на зарплату

Взгляд
16 апреля, четверг  |  Последнее обновление — 10:49  |  vz.ru
Разделы

Мировой экономике не хватило нефтехранилищ

Несмотря на новую сделку ОПЕК+, нефть снова падает Фото: Егор Алеев/ТАСС
Историческая сделка ОПЕК+ по своим масштабам должна была если не заставить цены на нефть расти, то как минимум остановить их падение. Однако они снова пошли вниз. Этот год станет самым худшим в истории мирового рынка нефти, считает Международное энергетическое агентство. Там ждут куда большего падения спроса на нефть, чем рассчитывали раньше. Подробности...
Перейти а раздел…

Почему Россия не отмечает день победы над Японией

Если сравнивать с Великой Отечественной войной, боевые действия против японцев были стремительными и сверхуспешнымиФото: Евгений Халдей/РИА Новости
Ветеранские организации направили Владимиру Путину письмо с просьбой отложить проведение парада Победы в Москве до окончания эпидемии. Возможно, что в итоге парад состоится 3 сентября. Раньше этот день был государственным праздником и выходным днем − советские люди отмечали победу над Японией, но впоследствии праздник упразднили. По какой причине мы не любим напоминать Токио о его капитуляции?  Подробности...
Перейти а раздел…

Почему власти не вводят режим ЧС

Усиленные патрули помогут разогнать с улиц Москвы нарушителей санитарного режимаФото: Илья Питалев/РИА «Новости»
В блогосфере звучат призывы обеспокоенных россиян: распространение вируса подошло к угрожающей черте, введите режим ЧС или ЧП. Тревогу людей вполне можно понять, ведь обстановка ухудшается. Но те, кто подписывает петиции в пользу ЧС, на самом деле слабо представляют, чем такой режим обернется для них самих. Понимают ли они, к примеру, что чрезвычайщина вызовет массовые увольнения? Подробности...
Перейти а раздел…

Житель Пекина: К русским отношение изначально лучше, чем к американцам

Сегодня многие китайцы с опаской относятся к любым иностранцамФото: Andy Wong/AP/ТАСС
«Долгое время иностранцы чувствовали, что некоторые проступки, за которые китайца накажут, нам простят. Ну иностранец, «лаовай», ничего не понимает, что с него взять», – сказал газете ВЗГЛЯД живущий в Пекине блогер Александр Копысов. Теперь, после эпидемии, по его словам, иностранцам не делают никаких поблажек. Подробности...
Перейти а раздел…

Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
Перейти а раздел…

Россия – большой остров для выживания и развития

Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Сейчас-то видно, что глобализация – это фикция, глобальная разводка мировых эксплуататоров. Пока все было тучно, пышно и хорошо, в нее верили. Сейчас не так, поэтому можно говорить об альтернативе. А именно – о самодостаточной и суверенной экономике. Подробности...

Сейчас жизненно важно быть оптимистами

Герман Садулаев, писатель, публицист
В экономике прекрасно работают сказочки «позитивного мышления». Экономический оптимизм, пусть и безосновательный, сам по себе является достаточным поводом и основанием для роста экономики. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев

Эпидемия напоминает пожар после кражи

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Мы наблюдаем удивительный феномен, как у государств (даже самых жестко-капиталистических, вроде США) радикально сменились приоритеты, и они пускают под откос собственные экономики ради здоровья людей. Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев
    Перейти а раздел…

    Альтруизм в период коронавируса

    Самые смертельные вирусы современности

    Как мошенники используют коронавирус

      Перейти а раздел…

      Из-за пропускного режима в Москве появились очереди людей и машин

      В среду, 15 апреля, в Москве заработала система цифровых пропусков – для передвижения по городу на общественном или личном транспорте всем горожанам нужно было сначала оформить соответствующее разрешение. Без проблем в итоге не обошлось: на въездах в город образовались пробки, на входах в метро – очереди
      Подробности...

      Лучшие образцы флешмоба «Изоизоляция»

      Более двухсот тысяч россиян приняли участие во флешмобе «Изоизоляция» в соцсетях. Участники акции, коротая время в самоизоляции, позируют как герои картин известных художников. К примеру, эта девушка изобразила Офелию с полотна Джона Эверетта Милле
      Подробности...

      Как полиция следит за соблюдением карантина по коронавирусу в разных странах

      Полиция по всему миру несет службу в особом режиме из-за коронавируса. В то время, как в странах Европы, Азии и Латинской Америки обычные люди обязаны сидеть на карантине, стражи порядка следят за его исполнением. В Италии полицейским помогают дроны
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Абат»: Дизайнерский стартап с кавказским характером

        «Радуга»: История успеха фермерского стартапа

        ED Сymbals: Успешный стартап из гаража

          Перейти а раздел…
          Как изменились ваши расходы в связи с переходом в режим самоизоляции?
          • Снизились

          • Не изменились

          • Повысились

          Как часто вам надо покидать дом, находясь на режиме самоизоляции?
          • Могу вообще не выходить из дома

          • 1-2 раза в неделю

          • 3-4 раза в неделю

          • Ежедневно

          Вы хотите вернуться к работе в офисе после режима самоизоляции?
          • Да, мне нравится работать в офисе

          • Нет, дома лучше

          • Моя работа не предусматривает удаленного режима

          • У меня удаленная работа

            Перейти а раздел…

            Что такое «гаражная амнистия» и как зарегистрировать свой гараж?

            Какие новинки автопрома приедут в Россию в 2020 году

            Как хотят ужесточить штрафы для автомобилистов?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:МИД призвал США задуматься о смысле неразмещения оружия в космосе
              Разъяснена процедура проверки пропусков в транспортеТрамп пожаловался на «Голос Америки»В России началась разработка легкого фронтового истребителяНазван новый потенциальный переносчик коронавируса
              Заразившийся коронавирусом журналист назвал «странности» болезниВ США нашли «нулевого пациента» с коронавирусом из УханяГотовившаяся на базе США группа боевиков сдалась сирийской армииОписаны последствия коронавируса для легких и мозга
              Захарова раскритиковала Госдеп за махинации с российскими школьникамиГрузинские журналисты покидают телеканал обещавшего мочиться в вино ГварамииОпубликовало донесение Жукова Сталину о самоубийстве ГитлераТрамп захотел помочь России аппаратами ИВЛ

              Главная тема


              Почему Россия не отмечает день победы над Японией

              «враждебные действия»


              В США заявили об испытаниях Россией противоспутниковой ракеты

              от летучих мышей к человеку


              В заражении людей коронавирусом обвинили бродячих собак

              Видео

              плюсы и минусы


              Почему власти не вводят режим ЧС

              «Шедевральная деза»


              Обвинениями в адрес Путина в США оправдывают собственную беспомощность

              сексуальный скандал


              Американские либералы загнали себя в ловушку

              массовые погромы


              «Сухой закон» оказался для Африки страшнее коронавируса

              Перемена к лучшему


              Сергей Худиев: Он воскрес, и мы «воскреснем»

              Удивительный феномен


              Ирина Алкснис: Эпидемия напоминает пожар после кражи

              Мыслите позитивно


              Герман Садулаев: Сейчас жизненно важно быть оптимистами

              викторина


              В чем российские женщины опередили весь мир?

              на ваш взгляд


              Как изменились ваши расходы в связи с переходом в режим самоизоляции?

              Российский министр не смог получить «нулевой» кредит на зарплату

                 16 апреля 2020, 10:29
              Фото: Leonid Faerberg/Global Look Press
              Текст: Евгения Шестак

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              Министр экономического развития Максим Решетников в качестве «тайного покупателя» проверил работу двух крупных российских банков, которые выдают беспроцентные кредиты пострадавшим от коронавируса компаниям на выплату зарплат.

              Обзвонив два крупнейших банка, министр не смог взять «нулевой» кредит, об этом он рассказал в Instagram.

              «Предприниматели жалуются на отказы и ограничения при рассмотрении их заявок. Решил проверить это лично. Позвонил в два крупнейших банка. В одном оператор «горячей линии» ответил, что правительство якобы еще не подписало постановление. В другом пообещали выдать кредит, но... в мае. Обратил на это внимание руководства банков», – написал Решетников.

              Мониторинг Минэкономразвития подтверждает, что выдачи кредитов идут медленно, добавил министр. Из 3,5 тыс. обращений на общую сумму 24 млрд рублей одобрены заявки лишь на примерно 1,5 млрд рублей. А реально выдано и того меньше – около 400 млн рублей, сообщил Решетников.

              Министр отметил, что на данный момент к программе беспроцентных кредитов, объявленной президентом Владимиром Путиным, подключились пять банков, готовятся к подписанию еще 25 соглашений.

              Посмотреть эту публикацию в Instagram

              Президент объявил о новых системных мерах поддержки бизнеса. Теперь программа «нулевых» кредитов на зарплату доступна не только микро и малым предприятиям, но и средним и крупным. Пока в нее официально включились пять банков, готовятся к подписанию еще 25 соглашений. Наш мониторинг показывает, что выдачи кредитов идут медленно. Из 3,5 тыс. обращений на общую сумму 24 млрд рублей - одобрены примерно 1,5 млрд. А выдано реально всего лишь 400 млн руб. Предприниматели жалуются на отказы и ограничения при рассмотрении их заявок. Решил проверить это лично. Позвонил в два крупнейших банка. В одном оператор "горячей линии" ответил, что правительство якобы еще не подписало постановление. В другом пообещали выдать кредит, но… в мае. Обратил на это внимание руководства банков. Сейчас стабилизация экономики во многом зависит от того, как принимаемые Правительством @government_rf решения реализуются в реальном секторе экономики. #coronavairus #экономикабезвируса

              Публикация от Решетников Максим (@reshetnikov_mg)

               

              Ранее глава федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) Александр Браверман сообщил, что российские банки выделили около 500 млн рублей на беспроцентные кредиты бизнесу для выплат заработных плат.

              Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............