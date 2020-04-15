Путин поручил освободить дополнительные выплаты врачам от НДФЛ

Президент Владимир Путин на совещании с правительством поручил освободить дополнительные выплаты медикам, борющимся с коронавирусом, от налога на доходы физических лиц.

«Мною были названы цифры соответствующие, 80 тыс. рублей – это дополнительные выплаты за работу с больными коронавирусом для медицинского персонала, для врачей, 80 тыс. рублей, 50 тыс. рублей, 25 тыс. рублей. В соответствии с действующим законом они должны облагаться налогом на доходы физических лиц, но цифры были названы абсолютные, и нужно, чтобы люди получили их, что называется на руки, «чистыми», – передает слова Путина РИА «Новости».

Он попросил внести изменения в нормативно-правовую базу, обратившись к министру финансов Антону Силуанову.

На прошлой неделе Путин заявил, что для медработников, которые работают с больными коронавирусом, будет установлена специальная федеральная выплата: врачам выплатят 80 тыс. рублей, среднему медперсоналу – 50 тыс. рублей, младшему – 25 тыс. рублей. Врачам скорой помощи – 50 тыс. рублей, фельдшерам и водителям скорой – по 25 тыс. рублей.