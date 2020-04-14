Захарова призвала США привлечь New York Times к ответственности за дезинформацию

Официальный представитель МИД Мария Захарова рекомендовала американским властям начать привлекать причастных к дезинформации о пандемии коронавируса с газеты New York Times.

«СМИ: «Госсекретарь США пригрозил привлечь к ответу всех причастных к «дезинформации» о пандемии». Начните с «Нью-Йорк Таймс». Материл «Долгая война Путина против американской науки» – это шедевральная деза», – написала Захарова в своем Facebook.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что «в подходящее время привлекут к ответственности тех, кто не полностью предоставлял информацию о коронавирусе или участвовал в дезинформации».

Напомним, речь идет о статье, которую на фоне угрожающей ситуации с коронавирусом в США американская газета The New York Times выпустила в свет. Дошло до того, что издание обвинило президента России Владимира Путина в «десятилетней дезинформации в сфере здравоохранения».

В комментарии газете ВЗГЛЯД телеведущий Владимир Соловьев назвал статью американского издания проявлением шизофрении.

Ранее США уже сталкивались с ситуацией, где не смогли объяснить обвинения в адрес России касательно «дезинформации» по коронавирусу.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.