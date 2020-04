Соловьев поставил диагноз редакции The New York Times за статью о Путине

«Написанное газетой The New York Times – это глупость полнейшая, причем на уровне пошлости», – заявил газете ВЗГЛЯД телеведущий Владимир Соловьев. Так он прокомментировал обвинения The New York Times в адрес Владимира Путина, который якобы развалил американскую науку и способствовал эпидемиям смертельных болезней.

«Это проявление шизофрении. Я в последнее время выступаю психотерапевтом и раздаю диагнозы всем, вплоть до человека, который это написал в New York Times. Куда ж деваться? Приходится регистрировать факты тяжелых душевных расстройств», – сказал телеведущий.

«Написанное газетой The New York Times – это глупость полнейшая, причем на уровне пошлости. Пусть они посмотрят свое телевидение и увидят те ужасы, о которых кричат другие американские СМИ. Пусть почитают, что говорит Трамп и республиканцы», – продолжил собеседник.

«Если исходить из того, что все вокруг шпионы Путина и они развалили американскую науку – тогда логика The New York Times сгодится. А если серьезно, то ничего российские СМИ в Америке не подрывают и не разваливают. Мы просто показываем то, что реально происходит в разных странах мира», – заключил Соловьев.

Напомним, американское издание The New York Times обвинило президента России Владимира Путина в «десятилетней дезинформации в сфере здравоохранения», которая якобы «посеяла панику в США и способствовала распространению смертельных болезней».

Ранее президент США Дональд Трамп обвинил ряд американских СМИ в публикации фейковых статей на фоне распространения коронавируса, поставив под сомнение распространение дезинформации со стороны России, Китая и Ирана. Также он обвинил издание The New York Times в нечестности.

В свою очередь официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что Россия получила от Госдепа США невразумительный ответ на требование подтвердить обвинения в адрес Москвы о дезинформации по коронавирусу.

Посольство России в Вашингтоне сочло абсурдными обвинения США в адрес Sputnik и RT в распространении ложных данных о новом коронавирусе.

Кроме того, Россию в распространении фейков обвинили в Евросоюзе: три члена фракции Европарламента «Зеленые/Европейский свободный альянс» от ФРГ призвали руководство ЕС заняться якобы имеющей место «дезинформацией» со стороны России по поводу COVID-19.

В Кремле назвали эти заявления проявлением русофобской одержимости, а главред RT Маргарита Симоньян заявила, что в парткоме ЕС пытаются найти виновных в «коронавирусном хаосе в Европе».

По мнению экспертов, опрошенных газетой ВЗГЛЯД, Вашингтон и Брюссель решили использовать вирус как новый повод обвинить Россию во всех мировых проблемах.

Между тем стало известно, что США намерены судиться с китайскими властями и взыскать с КНР убытки, нанесенные американской экономике коронавирусом. При этом Пекин заявлял, что именно американские военные привезли эпидемию в Ухань.

Напомним, последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

