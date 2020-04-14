Расходы россиян рекордно выросли на фоне коронавируса

Жители России в марте увеличили свои расходы на 15,1% на фоне распространения коронавируса. Этот показатель стал рекордным за все время наблюдений, сообщает исследовательский центр «Ромир».

Специалисты холдинга провели анализ повседневных расходов россиян и выяснили, что в марте жители страны стали оставлять больше денег в магазинах по сравнению с февралем.

«Рост по сравнению с февралем составил +15,1%. Реальные (очищенные от инфляции) расходы, как и номинальные, за месяц также выросли – на 14%. Расходы в марте являются самыми высокими за всю наблюдаемую историю измерения данного показателя», – сказано в исследовании, передает телеканал «360».

Специалисты отмечают, что обычно пик трат приходится на декабрь, так как все закупаются перед длинными новогодними праздниками. Но полученные в марте цифры превышают на 1% и затраты декабря.

Увеличение расходов специалисты заметили во всех округах России. Самый большой рост пришелся на Северо-Западный федеральный округ (+27,8%). В Южном и Северо-Кавказском ФО увеличение составило 20,1%.

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