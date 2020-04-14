Роскачество назвало лучшую консервированную кукурузу

Специалисты Роскачества провели исследование консервированной кукурузы и выявили недостатки в продукции ряда торговых марок.

Всего эксперты проверили 33 торговых марки, исследование проводилось по 47 показателям качества и безопасности, сообщается на сайте Роскачества.

Стоимость консервированной кукурузы на момент закупки составила от 8,79 до 24,67 рублей за 100 граммов. Большая часть консервов изготовлена в России, также в исследовании приняла участие продукция из Белоруссии, Венгрии, Китая, Польши и Таиланда.

«В соответствии с ГОСТ, внешне качественный продукт должен представлять правильно срезанные цельные зерна, без рваных зерен и зерен с тканью початка. Каких-либо «дополнений» к этому в виде кусочков стрежней и початков, частиц лиственного покрова и шелковистых нитей быть не должно», – говорится в сообщении.

Таким образом, стандарту Российской системы качества соответствует продукция шести торговых марок: «Едим дома»,«Кормилица», «Скатерть-самобранка», Globus, Lutik, Solvita.

Роскачество отмечает, что фактическая масса зерен у 17 брендов отличалась от требований ГОСТа, а несоответствие по цвету зерен было выявлено у семи образцов.

В консервах еще пяти торговых марок эксперты обнаружили неоднородность зерен, в товарах двух производителей – мутную заливочную жидкость, у четырех брендов соли оказалось меньше, чем требуется по ГОСТу.

При этом эксперты отмечают, что вся продукция смогла пройти проверку на безопасность и правильность маркировки.

Ранее Роскачество проверило 13 торговых марок блинной муки, выявив следы пестицидов в пяти образцах.