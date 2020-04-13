В Москве за выходные выписали 5 тыс. протоколов о нарушении режима самоизоляции

Около 5 тыс. протоколов о нарушении режима самоизоляции выписали полицейские в Москве за прошедшие выходные, сообщил министр правительства Москвы, начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков в эфире телеканала «Россия 24».

«Есть статистика оперативная МВД, которую они нам сегодня представили, за выходные – субботу и воскресенье – порядка 5 тыс. протоколов было составлено в отношении жителей Москвы, которые нарушили режим самоизоляции, то есть, опять же, гуляли, жарили шашлыки, вели себя не должным образом», – передает РИА «Новости» слова Данчикова.

Он уточнил, что нарушителям режима грозит штраф 4 тыс. рублей, за повторное нарушение – 5 тыс. рублей.

В Главконтроле Московской области также отметили, власти не планируют запрещать поездки в другие регионы России. Они отмечают, что такое решение может быть принято только на федеральном уровне.

Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин принял указ, согласно которому режим самоизоляции должны соблюдать все москвичи, независимо от возраста. Кроме того, было объявлено о введении в столице цифровых пропусков для поездок на транспорте. Также в Москве разъяснили правила передвижения детей в условиях самоизоляции.

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