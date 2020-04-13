Новак назвал ключевой роль Путина в достижении сделки ОПЕК+

Президент России Владимир Путин сыграл ключевую роль в достижении сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти, без участия российского лидера она могла не состояться, заявил министр энергетики Александр Новак.

«Владимир Владимирович Путин сыграл, безусловно, ключевую роль, чтобы были достигнуты договоренности между странами ОПЕК+. Мы видели ряд разногласий. В последние дни президент связывался неоднократно и с президентом Соединенных Штатов Америки, и с королем Саудовской Аравии. Это были постоянные переговоры в деталях. Без участия президента сделка могла не состояться», – сказал он, сообщает РИА «Новости».

Глава Минэнерго добавил, что в понедельник обсудил с руководителями российских нефтяных компаний сделку ОПЕК+. По его словам, российские нефтяники подтвердили и поддержали параметры сделки.

«Мы обсудили текущую ситуацию на рынке, а также те решения, которые были приняты в рамках соглашения ОПЕК+. Руководители компаний подтвердили и поддержали параметры по соглашению. Они также считают, что необходимо принимать сегодня и ближайшие два месяца радикальные меры по балансировке рынка», – приводит ТАСС слова главы ведомства в интервью программе «Вести» на телеканале «Россия-1» по итогам встречи с представителями российских нефтяных компаний.

Новак уточнил, что общее сокращение добычи нефти в мире с мая по июнь может составить 15-20 млн баррелей в сутки.

При этом российские производители нефти считают, что в ближайшие два месяца нужно предпринимать радикальные меры по снижению добычи, сказал министр.

Напомним, в воскресенье состоялось новое заседание ОПЕК+, в ходе которого все 23 страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти. После этого лидеры России, США и Саудовской Аравии провели телефонный разговор, в ходе которого подтвердили вступление в силу договоренностей об ограничении объема добычи нефти.

По словам главы минэнерго Саудовской Аравии, страны ОПЕК+ сократят добычу почти на 12,5 млн баррелей в сутки от уровня апреля. При этом в ОПЕК+ спрогнозировали общемировое сокращение добычи нефти на 19 млн баррелей в сутки с учетом обязательств всех других нефтедобытчиков, включая США, Канаду, Норвегию.

Министр энергетики Александр Новак раскрыл условия сделки нефтедобывающих стран для России, выразив уверенность, что это решение позитивно сбалансирует рынок и цены.

В Кремле отметили, что эта сделка помогла избежать скатывания к состоянию хаоса и сейчас помогает поддерживать более-менее стабильную ценовую динамику.